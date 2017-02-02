Пентагон давно ожидал обострения российской агрессии в Украине – Foreign Policy

Как отмечается, у Москвы мало резонов для практического осуществления Минского соглашения о прекращении огня

Администрация Трампа столкнулась с первым крупным испытанием на международной арене: шквал российских артиллерийских снарядов и ракет продолжает обрушиваться на украинские силы на Донбассе. Об этом в блоге The Cable журнала Foreign Policy пишет журналист Пол Маклири, сообщает Inopressa.

"В результате заново разгорелся "замороженный конфликт", с воскресенья погибло около дюжины украинских военных", – говорится в статье. Между тем в субботу состоялся первый телефонный разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Один сотрудник оборонного ведомства США сказал в интервью Foreign Policy на условиях анонимности, что Пентагон давно ожидал обострения российской агрессии в Украине, поскольку Москва пытается вычислить, "чего она может достичь" при администрации Трампа", – пишет автор.

"Сотрудник американского оборонного ведомства сказал, что у Москвы мало резонов для практического осуществления Минского соглашения о прекращении огня", – продолжает журналист. Источник сказал: "Все это делается по четкому расчету, чтобы на "политическом теле" Украины существовала эта незаживающая, кровоточащая рана, которая позволит (России) манипулировать ситуацией и политикой страны и тем самым удерживать Украину на постсоветской клептократической орбите".

Напомним, что 29 января боевики предприняли попытку штурма авдеевской промзоны. По данным штаба АТО, они начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов, а позже штурм с целью оттеснить украинские подразделения. С тех пор в Авдеевке не прекращаются боевые действия.

В Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.