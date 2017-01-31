Перебит единственный железнодорожный путь, соединяющий Авдеевский коксохим с украинским "материком"

Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов заявляет о повреждении ж/д путей, которые соединяют завод с подконтрольной Украине территорией, передает телеканал "112 Украина"..

"Появилась еще одна проблема – единственный железнодорожный путь, который у нас есть от Авдеевки в сторону, скажем, материка, он перебит. Я надеюсь, железнодорожники отработают быстро и в первой половине дня смогут восстановить", – говорит директор.

По его словам, на заводе хватает запасов угля, но для работы в нормальном технологическом режиме нужен или природный газ, или внешняя электроэнергия. Если боевики начнут поддерживать "режим тишины", то коксохиму хватит 3-4 дня, чтобы запуститься, но из-за обстрелов это пока невозможно.

"Мы держим связь с нашими коллегами и с "Запорожстали", и с "Азовстали", они оказывают необходимую помощь, но на самом деле проблема сложная для компании", – отметил Магомедов.

Отметим, что еще вчера Муса Магомедов сообщал о повреждении ж/д полотна на АКХЗ на своей странице в Facebook. Согласно сообщению, дорога была восстановлена.

Напомним, что в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. Местные власти готовятся к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.

В домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую еду, а во многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты.

Президент Украины Петр Порошенко поручил замглавы АП Константину Елисееву немедленно вынести вопрос об обострении ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совбеза ООН.