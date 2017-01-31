Перелом затылочной кости: врач рассказал о раненом под Авдеевкой бойце из Киева
23-летний Алексей получил проникающее ранение головы и многооскольчатый перелом затылочной кости. Его оперировали три часа
В Днепре медики спасают жизнь раненому под Авдеевкой бойцу.
После трехчасовой операции, солдат Вооруженных сил родом из Киева пришел в себя. Об этом на своей странице в соцсети рассказал главврач областной бльницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
"Алексей, 23 года, родом из Киева, солдат ВСУ. Накрыла 120-ая мина возле Авдеевки. Проникающее ранение головы, многооскольчатый перелом затылочной кости. Три часа операции, только сейчас пришел в сознание (нейрохирурги Т. Ионов, С. Пороник). Мать почувствовала в голосе сына тревогу, Алексей ответил, что просто устал", – написал Рыженко.
Главврач также отметил, что до начала военной операции на Донбассе боец работал в ночном клубе Киева.
Напомним, позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.
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