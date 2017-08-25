"Перемирие на Донбассе": от обстрелов боевиков погиб украинский военный

Украинский воин был убит в районе Талаковки, сообщили в штабе военных

Только началось "школьное" перемирие, как боевики его тут же нарушили, в результате погиб украинский военный. Об этом заявил спикер штаба военной операции на Донбассе Анатолий Стельмах, передает 112.ua.

Он рассказал, что украинский воин погиб в результате обстрела вблизи Талаковки

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"Уже с начала перемирия у нас зафиксировано два обстрела наших позиций – это, в частности, вблизи населенных пунктов Талаковка и Зайцево. Вблизи Талаковки в результате вооруженного противостояния один наш военнослужащий погиб", – сообщил Стельмах.

Как сообщалось, накануне "школьного" перемирия оккупационные войск на Донбассе обстреляли украинских военных из запрещенного оружия.