Песков обвинил Киев в невыполнении "Минска-2", но не смог доказать

Сегодня, 12:37

В Кремле считают, что в усилении обстрелов боевиками украинских военных и мирных жителей на Донбассе виновата украинская сторона

Дмитрий Песков не смог ответить за слова. Фото: news-front.info
Дмитрий Песков не смог ответить за слова. Фото: news-front.info

В Кремле считают, что в невыполнении Минских соглашений на Донбассе виновата украинская сторона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его мнению, в усилении обстрелов боевиками украинских военных и мирных жителей на Донбассе виноват Киев.

"Москва — один из гарантов реализации Минских договоренностей. Минские договоренности должны выполняться "представителями республик" Донбасса и Киевом. Безусловно, и Москва, и Париж, и Берлин должны усилить свое влияние на Киев с тем, чтобы вынудить Киев пойти-таки на выполнение тех пунктов, которые зафиксированы в соответствующих документах", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, последуют ли какие-либо действия со стороны Москвы в связи с обострением ситуации в Украине.

Однако пресс-секретарь Путина не смог подтвердить свои обвинения. На вопрос журналистов, почему Москва уверена в том, что именно украинская сторона спровоцировала обострение конфликта, Песков сказал: "В данном случае о конкретных данных должны говорить эксперты. У нас имеются такие данные, но я не могу, я не эксперт в военных делах, чтобы говорить об этом".

Также песков сообщал, что не видит альтернативы Минским соглашениям по урегулированию конфликта на Донбассе и считает это единственным средством для прекращения войны.

Как ранее заявляла вице-спикер парламента Ирина Геращенко, РФ не выполняет не только пункт Минских соглашений об освобождении заложников, но и первый пункт – о немедленном прекращении огня.

Напомним, вчера, 30 января, в Авдеевке из-за сложившейся обстановки объявлено чрезвычайное положение. "Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города", – подчеркнул лава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
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