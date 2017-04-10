Плотницкий поссорился с российскими "казаками"

Вчера, 11:34

Оккупационные власти не хотят регистрировать понаехавших

Боевики устраивают разборки между собой. Фото: AFP
Боевики устраивают разборки между собой. Фото: AFP

На территории оккупированных районов Луганской области разгорелся новый конфликт между руководством так называемой "ЛНР" и российскими "казаками". Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

В частности, пояснили в ИС, "органы юстиции" псевдореспублики отказывают в регистрации новосозданной структуре – "Союзу казаков Луганщины", которая пытается зарегистрироваться в статусе "общественной организации".

"Представители "ЛНР" в общении с активом "казаков" ссылаются на отсутствие соответствующих указаний со стороны российских кураторов по регистрации данного "общественного движения". В то же время, сами "казаки", со ссылкой на слова "атамана" Козицына утверждают, что распоряжение зарегистрировать данную организацию отдал помощник президента РФ Сурков", – отметили в ИС.

Напомним, за минувшие сутки боевики 44 раза нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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