По Донбассу разъезжают снайперы боевиков на внедорожниках

Боевики продолжают активно использовать снайперские группы в районе Донецка. Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Тымчук.

В частности, по его данным, в Петровский район города, на участок в районе аэропорта и Спартака, прибыло несколько новых снайперских групп – как из местных боевиков и российских наемников, подготовленных в РФ, так и укомплектованных российскими специалистами.

"Всего зафиксировано 3 группы по 5-6 человек, передвигаются на нескольких внедорожниках, местные "правоохранители" имеют строжайшее указание не останавливать данный автотранспорт для проверки. Одна из групп укомплектована специалистами ФСБ РФ", – пояснил эксперт.

Напомним, в рядах боевиков растет число потерь личного состава.