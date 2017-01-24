По Донбассу разъезжают снайперы боевиков на внедорожниках

Сегодня, 17:04

Противник активно использует стрелков в районе Донецка

На Донбассе неспокойно. Фото: AFP
На Донбассе неспокойно. Фото: AFP

Боевики продолжают активно использовать снайперские группы в районе Донецка. Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Тымчук.

В частности, по его данным, в Петровский район города, на участок в районе аэропорта и Спартака, прибыло несколько новых снайперских групп – как из местных боевиков и российских наемников, подготовленных в РФ, так и укомплектованных российскими специалистами.

"Всего зафиксировано 3 группы по 5-6 человек, передвигаются на нескольких внедорожниках, местные "правоохранители" имеют строжайшее указание не останавливать данный автотранспорт для проверки. Одна из групп укомплектована специалистами ФСБ РФ", – пояснил эксперт.

Напомним, в рядах боевиков растет число потерь личного состава.
Донецк, проверки, ФСБ, правоохранители, ДНР, оккупанты
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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