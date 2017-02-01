По всей стране открылись пункты сбора помощи жителям Авдеевки (видео)
Первые рейсы "общественной" помощи уже "поехали" в самую горячую точку в зоне боевых действий
Спасти Авдеевку. По всей стране открылись пункты сбора помощи жителям – самой горячей точки в зоне боевых действий. Неравнодушные украинцы несут теплые вещи, еду, воду, лекарства. Первые рейсы "общественной" помощи – уже "поехали" в Авдеевку.
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