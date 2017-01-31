Под Авдеевкой атака боевиков захлебнулась в крови: уничтожен "Консул"

Под Авдеевкой одно из подразделений боевиков открыло стрельбу и пошло в наступление. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Донецкой области Павел Жебривский.

"Сначала сами запросили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление. Наши войска отбили атаку. Несколько боевиков убиты, среди них – по кличке "Консул". Сейчас бой продолжается", – рассказал Жебривский.

Напомним, за минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе збыли обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.