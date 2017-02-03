Под Авдеевкой начали ремонтировать ЛЭП – Жебривский

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский доложил президенту Украины Петру Порошенко во время совещания по видеосвязи, что бригада электромонтажников в Авдеевке работает над устранением порыва на линии электропередач. Об этом Жебривский написал на своей странице в Facebook.

"Доложил, что сейчас все наши усилия направлены на восстановление энергоснабжения для жителей города. В данный момент бригада электромонтажников работает на месте порыва одного из вводов ЛЭП. Петр Порошенко согласовал алгоритм наших действий", – написал Жебривский.

По его словам, коммунальные службы, подразделения ГосЧС и CIMIC максимально используют светлое время суток, чтобы отремонтировать поврежденные обстрелом дома жителей города и объекты инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что ремонтные бригады стоят на входе в зону, чтобы восстановить энергоснабжение.

Напомним, по состоянию на утро централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 15 генераторов ГосЧС (в резерве находятся 7 генераторов различной мощности).