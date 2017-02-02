Под Авдеевку прибыла группа российского телеканала Life.ru для пропаганды – разведка

Под Авдеевку прибыла группа российского телеканала Life.ru (бывший LifeNews) для сьемок провокационных сюжетов на Донбассе.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

На Авдеевское направление прибыла съемочная группа российского телеканала Life.ru (бывший LifeNews) в сопровождении группы специального назначения ВС РФ с целью съемки провокационных сюжетов для обвинения сил АТО в обстрелах гражданских объектов", – отметили в Минобороны.

Напомним, по данным украинской разведки, обстановка в зоне проведения спецоперации на Донбассе по-прежнему напряженная, незаконные вооруженные формирования применяют РСЗО и танки и, в то же время, стреляют по своим позициям, что приводит к потерям среди боевиков.