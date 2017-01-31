Под Донецком ранен "Гиви"

Сегодня, 10:40

В т.н. "ДНР" боятся наступления ВСУ и подтверждают ранение боевика

Под Донецком ранен Гиви. Фото: rusvesna.su
Под Донецком ранен Гиви. Фото: rusvesna.su

Боевики так называемой "ДНР" панически сообщают о том, что за Авдеевкой сосредоточены мощные батальонные тактические группы сил военной операции.

"Вероятность начала прорыва высокая. Очевидно, решение принимается прямо сейчас", – пишут с своих группах в соцсетях растерянные боевики.

Они также подтвердили информацию о том, что в боях у северной части Донецка ранен известный боевик "Гиви".

Напомним, вчера в Авдеевке в результате обстрелов были ранены три мирных жителя. 
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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