Под Донецком ранен "Гиви"
В т.н. "ДНР" боятся наступления ВСУ и подтверждают ранение боевика
Боевики так называемой "ДНР" панически сообщают о том, что за Авдеевкой сосредоточены мощные батальонные тактические группы сил военной операции.
"Вероятность начала прорыва высокая. Очевидно, решение принимается прямо сейчас", – пишут с своих группах в соцсетях растерянные боевики.
Они также подтвердили информацию о том, что в боях у северной части Донецка ранен известный боевик "Гиви".
Напомним, вчера в Авдеевке в результате обстрелов были ранены три мирных жителя.
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