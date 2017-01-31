Под Донецком ранен "Гиви"

В т.н. "ДНР" боятся наступления ВСУ и подтверждают ранение боевика

Боевики так называемой "ДНР" панически сообщают о том, что за Авдеевкой сосредоточены мощные батальонные тактические группы сил военной операции.

"Вероятность начала прорыва высокая. Очевидно, решение принимается прямо сейчас", – пишут с своих группах в соцсетях растерянные боевики.

Они также подтвердили информацию о том, что в боях у северной части Донецка ранен известный боевик "Гиви".

Напомним, вчера в Авдеевке в результате обстрелов были ранены три мирных жителя.