Под Мариуполем двое добровольцев убили мирного жителя

Сегодня, 13:37

Причиной преступления стал бизнес погибшего

Бывших военных судят за убийство. Фото: blacksea.tv
Бывших военных судят за убийство. Фото: blacksea.tv

Полиция Донецкой области раскрыла убийство двухлетней давности. На скамье подсудимых оказались двое бывших участников добровольческих батальонов.

Как рассказали правоохранители, в ноябре 2014 года в пгт Мангуш под Мариуполем мужчина вышел днем погулять с собакой и пропал. На звонки встревоженной жены не отвечал, а вскоре его телефон оказался вообще выключен. В полиции открыли уголовное производство по факту незаконного лишения свободы или похищения человека. Почти сразу было установлено, что мужчина мог быть убит.

"Оперативникам удалось выяснить, что исчезновение мужчины – это не что иное, как убийство "на заказ", а его "исполнителями" могут быть двое мужчиы, которые в то время находились в составе одного из батальонов, – рассказали в полиции Донецкой области. – Правоохранители вышли на одного из них, мужчину 1974 года рождения, и задержали. Под давлением доказательств подозреваемый дал признательные показания. Его слова были подтверждены во время следственного эксперимента".

Оказалось, что "обезвредить" жителя Мангуша злоумышленнику и его товарищу, 1973 года рождения, сказал их тогдашний командир. "Исполнители" выследили жертву, и когда "объект" вышел из дома, подошли к нему и предложили сесть в машину. Мужчина не заподозрил ничего плохого, ведь с первых дней войны он поддерживал добровольцев, вместе с ними строил блокпост, возил воду, дрова, топливо.

"Эти люди, называвшие себя патриотами, надели на него наручники и балаклаву, вывезли в лесополосу в окрестностях Мангуша. Не сказав ни слова, вывели из машины, толкнули на землю и просто расстреляли в спину и в голову. Тело закопали там же и поехали употреблять спиртное", – сообщили правоохранители.

Установлено, что причиной убийства стал бизнес погибшего. Также предварительно известно, что за свою "работу" исполнители получили 3000 гривен на двоих. Сегодня в Мариуполе Орджоникидзевский суд избирает меру пресечения третьему подозреваемому – командиру "исполнителей", который обвиняется в бандитизме, незаконном лишении свободы и похищении человека, незаконном обращением с оружием.
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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