Под Мариуполем двое добровольцев убили мирного жителя
Причиной преступления стал бизнес погибшего
Полиция Донецкой области раскрыла убийство двухлетней давности. На скамье подсудимых оказались двое бывших участников добровольческих батальонов.
Как рассказали правоохранители, в ноябре 2014 года в пгт Мангуш под Мариуполем мужчина вышел днем погулять с собакой и пропал. На звонки встревоженной жены не отвечал, а вскоре его телефон оказался вообще выключен. В полиции открыли уголовное производство по факту незаконного лишения свободы или похищения человека. Почти сразу было установлено, что мужчина мог быть убит.
"Оперативникам удалось выяснить, что исчезновение мужчины – это не что иное, как убийство "на заказ", а его "исполнителями" могут быть двое мужчиы, которые в то время находились в составе одного из батальонов, – рассказали в полиции Донецкой области. – Правоохранители вышли на одного из них, мужчину 1974 года рождения, и задержали. Под давлением доказательств подозреваемый дал признательные показания. Его слова были подтверждены во время следственного эксперимента".
Оказалось, что "обезвредить" жителя Мангуша злоумышленнику и его товарищу, 1973 года рождения, сказал их тогдашний командир. "Исполнители" выследили жертву, и когда "объект" вышел из дома, подошли к нему и предложили сесть в машину. Мужчина не заподозрил ничего плохого, ведь с первых дней войны он поддерживал добровольцев, вместе с ними строил блокпост, возил воду, дрова, топливо.
"Эти люди, называвшие себя патриотами, надели на него наручники и балаклаву, вывезли в лесополосу в окрестностях Мангуша. Не сказав ни слова, вывели из машины, толкнули на землю и просто расстреляли в спину и в голову. Тело закопали там же и поехали употреблять спиртное", – сообщили правоохранители.
Установлено, что причиной убийства стал бизнес погибшего. Также предварительно известно, что за свою "работу" исполнители получили 3000 гривен на двоих. Сегодня в Мариуполе Орджоникидзевский суд избирает меру пресечения третьему подозреваемому – командиру "исполнителей", который обвиняется в бандитизме, незаконном лишении свободы и похищении человека, незаконном обращением с оружием.
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