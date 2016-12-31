Под Новый год боевики на Донбассе устроили обстрелы

На Мариупольском направлении велся огонь из минометов, а вблизи Марьинки работал снайпер

На Донбассе продолжаются обстрелы позиций украинских военных. По состоянию на 18 часов произошло 20 обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр руководства военной операции.

"Оккупанты продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На Мариупольском – из 122 миллиметровой артиллерии они вели огонь в направлении наших позиций в районе Водяного. Вблизи Марьинки огонь вел снайпер", – отметили в штабе.

Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Красногоровке и Старогнатовке.

На Донецком направлении из тех же видов вооружения велись обстрелы в районе Зайцевой и Крутой Балки.

На Луганском направлении из гранатометов обстреливали Новозвановку и Новую Кондрашевку.