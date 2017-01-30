Под огнем тяжелой артиллерии боевиков оказались украинские военные в Новозвановке (видео)

Сегодня, 21:44

По словам военных, боевики восемь часов забрасывали их минами и крупнокалиберными снарядами


Восемь часов беспрерывных обстрелов. Под огнем тяжелой артиллерии боевиков – оказались военные в Новозвановке. Это луганское направление. В ход пошли и запрещённые гаубицы.

По словам военных, боевики восемь часов забрасывали их минами и крупнокалиберными снарядами.

Всего по армейским позициям противник выпустил более двух десятков сто пятидесяти двух миллиметровых снарядов. Лишь чудом никто из бойцов не пострадал.

Обстрел продолжался до глубокой ночи. По словам военных, артиллерия противника работала в несколько заходов.

По мнению военных таим образом боевики провоцировали украинцев на ответный огонь, который могли бы зафиксировать российские СМИ и потом обвинть Украину в нарушении Минских соглашений.

Активизацию боевых действий военные связывают с так называемым ползучим наступлением украинской армии. При этом сами бойцы уверяют – все происходит в рамках Минских договоренностей.
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"Сегодня"

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