Подарки к праздникам от Штаба Рината Ахметова получили 140 тысяч детей на Донбассе (видео)

Два года со дня трагедии в Мариуполе, когда утром город обстреляли из Градов. Тогда погиб 31 человек. Более сотни – раненых. 12 детей попали в больницы. Среди них – Дарья Базылева. Девочка выжила чудом.

В комнате Дарьи – настоящая выставка. Впервые за два года девушка достала из коробок все свои изделия. Когда-то с мамой они мастерили крошечные деревья. Мечтали о большой коллекции. Но их планы, как и у тысяч других жителей микрорайона Восточный, разрушила война.

24 января 2015 года в Мариуполе называют "черной субботой". Утром жилые кварталы обстреляли из Градов. Погиб 31 человек. Раненых – более сотни.

"Я вот тут стояла, и все сюда упало и несколько камней на спину упало мне", – показывает Дарья Базылева.

Трагедия произошла на глазах у старшего брата. Даниил не скрывает – первая мысль была – это конец.

"Смотрю дым и не вижу силуэта сестры, естественно, я испугался и начал ее звать. Она ответила, мы зашли в ванную начали молиться", – сказал Даниил Базылев, брат Дарьи.

Дарья чувствовала жуткую боль. Дети выбраться из квартиры не могли: обломки бетона завалили двери. Их освободили соседи и отвезли в больницу.

"Медикаментами сразу... Помощь нам сразу предоставили, ничего не потребовал, сразу видно было, что с фонда Рината Ахметова", – уточнила Валентина Базылев, мать Дарьи.

Девочка получила нужный курс лечения. Впрочем, ехать домой отказалась. К нормальной жизни ее вернули психологи Штаба Ахметова. А прошлым летом вместе с десятками других детей она прошла курс реабилитации по специальной программе в одном из санаториев Украины.

"Спина перестала так сильно болеть, массаж постоянно делали, помогло. Передаю большое спасибо Ринату Леонидовичу за то, что сделал такую помощь. Помог, было приятно", – отметила Дарья.

Дарью продолжает поддерживать Гуманитарный штаб. В новогодние праздники поздравить пришли его представители. Подарили мягкую игрушку и сладости от Рината Ахметова.

Всего в этом году подарки к праздникам получили 140 тысяч детей на Донбассе.

"Война продолжается, люди нуждаются в какой-то помощи, пусть материальной, физической, даже психологической... Огромное спасибо за те чувства, которые он чувствует к нашим людям", – сказала Валентина Базылев, мама Дарьи.

В день трагедии семья идет возложить цветы к памятнику. Его установили в центре микрорайона. Здесь погибли мирные люди.

Возлагают цветы и просто молчат. Вспоминают погибших и молятся – только об одном: "Чтобы этого не повторилось никогда!"

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