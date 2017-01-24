Подарки к праздникам от Штаба Рината Ахметова получили 140 тысяч детей на Донбассе (видео)
События на ТК Украина
Мирные жители на востоке страны продолждают получать помощь от Штаба
Два года со дня трагедии в Мариуполе, когда утром город обстреляли из Градов. Тогда погиб 31 человек. Более сотни – раненых. 12 детей попали в больницы. Среди них – Дарья Базылева. Девочка выжила чудом.
В комнате Дарьи – настоящая выставка. Впервые за два года девушка достала из коробок все свои изделия. Когда-то с мамой они мастерили крошечные деревья. Мечтали о большой коллекции. Но их планы, как и у тысяч других жителей микрорайона Восточный, разрушила война.
24 января 2015 года в Мариуполе называют "черной субботой". Утром жилые кварталы обстреляли из Градов. Погиб 31 человек. Раненых – более сотни.
"Я вот тут стояла, и все сюда упало и несколько камней на спину упало мне", – показывает Дарья Базылева.
Трагедия произошла на глазах у старшего брата. Даниил не скрывает – первая мысль была – это конец.
"Смотрю дым и не вижу силуэта сестры, естественно, я испугался и начал ее звать. Она ответила, мы зашли в ванную начали молиться", – сказал Даниил Базылев, брат Дарьи.
Дарья чувствовала жуткую боль. Дети выбраться из квартиры не могли: обломки бетона завалили двери. Их освободили соседи и отвезли в больницу.
"Медикаментами сразу... Помощь нам сразу предоставили, ничего не потребовал, сразу видно было, что с фонда Рината Ахметова", – уточнила Валентина Базылев, мать Дарьи.
Девочка получила нужный курс лечения. Впрочем, ехать домой отказалась. К нормальной жизни ее вернули психологи Штаба Ахметова. А прошлым летом вместе с десятками других детей она прошла курс реабилитации по специальной программе в одном из санаториев Украины.
"Спина перестала так сильно болеть, массаж постоянно делали, помогло. Передаю большое спасибо Ринату Леонидовичу за то, что сделал такую помощь. Помог, было приятно", – отметила Дарья.
Дарью продолжает поддерживать Гуманитарный штаб. В новогодние праздники поздравить пришли его представители. Подарили мягкую игрушку и сладости от Рината Ахметова.
Всего в этом году подарки к праздникам получили 140 тысяч детей на Донбассе.
"Война продолжается, люди нуждаются в какой-то помощи, пусть материальной, физической, даже психологической... Огромное спасибо за те чувства, которые он чувствует к нашим людям", – сказала Валентина Базылев, мама Дарьи.
В день трагедии семья идет возложить цветы к памятнику. Его установили в центре микрорайона. Здесь погибли мирные люди.
Возлагают цветы и просто молчат. Вспоминают погибших и молятся – только об одном: "Чтобы этого не повторилось никогда!"
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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