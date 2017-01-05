Подарки от Рината Ахметова получили 140 тысяч детей (видео)

Им от года до двенадцати, и каждый счастлив по-своему. Еще в кризисный 2008-й семья Якуниных из Мариуполя взяла первого приемного ребенка. Сейчас воспитывает девятерых.

"Если бы они меня не взяли, я бы был сейчас на улице", – говорит Антон, воспитанник детского дома семейного типа.

Двенадцатилетний Антон ценит ежедневную заботу и любовь. В семье он – старший ребенок.

В паре с ним танцует сестренка Валерия. Девочке одиннадцать лет – она тоже дочь.

"Много видов танцев – ча-ча-ча, румба, самба", – сказала Валерия, воспитанницам детского дома семейного типа.

Новые мама и папа нашли Валерию в мариупольском интернате, восемь лет назад. Виктор Якунин вспоминает: их отказывали брать девочку.

"Когда мы ее забирали, нам говорили: зачем вы это делаете, у вас он не будет ни бегать, ни прыгать, ни ходить – у вас будут одни проблемы", – сказал Виктор Якунин.

Тогда ей было 2 годика. Она не умела ходить и говорить. Ребенок страдал астмой. Но уже через полгода Лера изменилась.

Выходили, вынянчили – ребенок и танцует, и прыгает, и радуется, и скачет.

После этого приемные родители поняли – для них не существует невыполнимых задач. Сейчас на воспитании в семье девять детей – из Снежного, Харцызска и Мариуполя.

"Все тяготы уходят на задний план, и понимаешь, что ты уже не можешь жить без этих детей", – сказала Юлия Якунина, мать-воспитательница детского дома семейного типа.

Найти их помог интернет-портал "Сиротству – НЕТ!" Фонда Рината Ахметова.

"Я четверых увидела на сайте "Сиротству-НЕТ!" и мы тоже поехали и забрали их. Я безумно счастлива, что я мама стольких детей", – поделилась Юлия Якунина.

За восемь лет работы сайта более восьми тысяч малышей нашли семьи.

Якунины получают помощь от Рината Ахметова уже не один год.

"Это человек с большим сердцем, с большой душой, я даже не знаю, как выразить благодарность этому человеку", – отметил Виктор Якунин.

А на этот Новый год Фонд Ахметова подарил детям настоящий праздник в развлекательном центре. Лера с сестрой побили собственный баскетбольный рекорд.

"Мы с сестричкой забили 150 голов", – сказала Лера.

"Спасибо большое Ринату Леонидович за то, что организовали для детей огромнейший праздник. Это вообще человек, который думает за всю Украину. Дай Бог ему процветания и всего наилучшего, потому что у него душа болит всех", – добавила Юлия Якунина.

В рамках благотворительной акции мероприятия посетили десятки воспитанников детских домов семейного типа и сотни детей из школ-интернатов.



"Поддержка фонда "Развитие Украины", как гуманитарная, коммуникационная, так и правовая поддержка очень нужна для функционирования дальнейшего этих детских домов семейного типа", – сказала Людмила Прунчак, глава службы по делам детей Мариупольского городского совета.

Акцию "Ринат Ахметов – детям" проводят 16 лет подряд. В этом году 140 тысяч девочек и мальчиков из Донбасса получили подарки от основателя фонда – Рината Ахметова.

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