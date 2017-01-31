Полиция круглосотучно патрулирует Авдеевку (видео)

Полиция развернула в Авдеевке оперативный штаб. Подкрепление из области прибыло ночью. Город патрулируют круглосуточно.

Правоохранители стерегут разрушенные и поврежденные здания. Известно как минимум о четырех разгромленых домах. Кроме того снаряд попал и в жилую пятиэтажку – шесть квартир почти разрушены до основания. Пострадавших среди жителей нет.

"Могут быть факты мародерства. Чтобы их предотвратить было принято решение дополнительно отправить бойцов спецподразделения главного управления полиции. Чтобы наши граджане чувствовали себя защищенно, чтобы они чувствовали, что за ними стоит государство", – рассказал начальник Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Амброськин.

Напомним, вчера, 30 января, в Авдеевке из-за сложившейся обстановки объявлено чрезвычайное положение. "Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города", – подчеркнул лава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Как сегодня стало известно, российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.

Как сообщил Жебривский, по состоянию на 12.45 режима тишины все еще не было, а боевики продолжали обстрелы Авдеевки. Он отметил, что в Авдеевку постоянно подвозят дополнительные элетрогенераторы и полевые кухни, а еду готовят на стадионе "Химик".