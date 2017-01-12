Полиция показала, как выглядит Авдеевка после обстрела (фото)

В результате обстрела Авдеевки в городе зафиксированы разрушения. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным правоохранителей, боевики начали обстрел вечером 11 января.

"Во время обстрела, который начался вчера около 20 часов, разрушен дачный дом по ул. Центральное отделение в кооперативе "Лесная сказка", – пояснили в полиции.

Правоохранители квалифицировали обстрел по статье "террористический акт".

Напомним, в Авдеевке взрывы повредили одну из линий электропередач и обесточили Донецкую фильтровальную станцию.