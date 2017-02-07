Полиция рассказала, как боевики убили подростка на Донбассе (фото)

В понедельник, 6 февраля, боевики обстреляли поселок Курдюмовка в Донецкой области. Их жертвой стал 15-летний парень.

Как рассказали в областной полиции, в момент обстрела мальчик находился дома по ул. Севастопольской.

"Он пытался скрыться и как раз находился в прихожей комнате, когда снаряд разорвался у ворот дома. Деревянные двери не остановили осколки. Его мать, дедушка и бабушка находятся в шоке. Они не верят, что мальчика, который должен был стать главой семьи, уже нет. Только чудом его годовалая сестра не пострадала", – пояснили правоохранители.

Кроме улице Севастопольской и Донецкой, правоохранители зафиксировали повреждения на ул. Ватутина и Заводской. Сейчас в поселке прекращены занятия в школе. Вследствие обстрелов люди остались без света, сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.