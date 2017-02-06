Полиция разблокировала дорогу на Донбассе – Аброськин

Сегодня, 21:34

Полицейские действовали в пределах компетенции

Вячеслав Аброськин, фото hvylya.net
Вячеслав Аброськин, фото hvylya.net

Полицейские Донецкой области разблокировали автодорогу вблизи г.Часов Яр, которую около 16.00 понедельника заблокировали неустановленные лица в балаклавах, сообщил начальник ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Полицейские действовали в пределах компетенции, несмотря на оскорбления и угрозы, озвученные блокировщиками. Дорога была разблокирована", – написал В.Аброськин в своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

По его словам, "неустановленные лица в балаклавах"перекрыли движение на указанной автодороге, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другому транспорту. Тем самым, отмечает начальник ГУ Нацполиции Украины в области, они заблокировали один из путей, через который осуществляется жизнеобеспечения региона, движутся аварийные службы.

Аброськин подчеркнул, что его задачей, как руководителя облуправления полиции, было разблокировать дорогу и восстановить движение транспорта.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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