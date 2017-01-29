Полторак о ситуации в районе Авдеевки: ВСУ перешли в наступление и заняли стратегический пост

Сегодня, 20:20

Министр обороны заверил, что ситуация в районе проведения АТО сложная, но контролируемая

 

Степан Полторак, фото dpchas.com.ua
Степан Полторак, фото dpchas.com.ua

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет о серьезном обострении ситуации в районе Авдеевки, где группы террористов начали штурм позиций сил АТО.

Об этом глава оборонного ведомства сказал сегодня, 29 января, во время общения с ранеными военнослужащими во львовском военном госпитале, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня есть серьезное обострение в районе Авдеевки: утром террористические группировки начали обстрел, а затем, две группы врага, по 25-30 человек каждая, начали штурмовые действия наших позиций", – отметил Полторак.

По его словам, на одной из позиций это продвижение было остановлено военнослужащими ВСУ, а на второй военнослужащие ВСУ перешли в наступление и заняли важный пост, имеющий стратегическое значение.

"К сожалению, трое военнослужащих погибли и еще трое получили ранения", – констатировал министр обороны.

При этом он заверил, что ситуация в районе проведения АТО сложная, но контролируемая.
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