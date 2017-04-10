Помощь на лечение от Штаба Ахметова получили более восьми тысяч человек

Вчера, 14:57

Без работы, без денег и без возможности получить квалифицированную медицинскую помощь. Так живут люди в серой зоне Донбасса


Семья Науменко – переселенцы из Лисичанска. Дочери Милене – два года. У девочки – порок сердца.

"В норме этот проток закрывается в течение первых недель жизни, если он не закрывается до года, это считается серьезным пороком", – сказал Андрей Максименко, заведующий отделом эндоваскулярной хирургии киевской больницы "Охматдет".

Спасти ребенка может окклюдер – имплантат, который вживляют в сердце, чтобы орган функционировал нормально. Вот только стоит он десятки тысяч гривен.

Долгие годы значительную поддержку жителям региона оказывали благотворители.

За время боевых действий помощь на лечение и операции от Штаба Ахметова получили более восьми тысяч мирных жителей Донбасса. Половина из них – дети.

На сегодняшний день действуют три основных направления в программе "Адресная помощь" – это "Лекарства детям", реабилитация раненых детей, это проект "Здоровое сердце", индивидуальная адресная помощь, в рамках которой мы оказываем помощь льготным категориям как детям, так и взрослым", – отметила Юлия Герасименко, руководитель направления "Адресная помощь" Штаба Рината Ахметова.

Такая помощь оказана уже 52 тысячам человек.

По программе "Здоровое сердце" Милене установили имплантат уже через неделю после обращения на горячую линию Гуманитарного штаба. Теперь жизни девочки ничего не угрожает.

"Мы очень благодарны, большое спасибо ему за предоставленную нам помощь. Чудеса бывают", – поблагодарила Кристина Науменко, мама Милены.
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Источник:

"Сегодня"

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