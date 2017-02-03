Помощь жителям Парасковеевки и Клинового

Сегодня утром, 3 февраля, бригада мобильной выдачи Штаба Рината Ахметова доставила 730 взрослых продуктовых наборов в села Парасковеевка и Клиновое Бахмутского района. Помощь предназначена местным жителям и переселенцам самых незащищенных категорий.

Всего в феврале волонтеры посетят 130 населенных пунктов Донецкой области, как на самой линии разграничения, так и в отдаленных районах на неподконтрольной территории. Запланированы выезды в Зайцево, Жованку, Майорск, Новомихайловку, Зайцево, Новотроицкое.

До конца месяца 19,7 тысяч пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и других льготных категорий населения получат гуманитарную помощь от Штаба Рината Ахметова.

За все время работы мобильные бригады Штаба выдали более 278 тысяч продуктовых наборов. По состоянию на 3 февраля 2017 года, Штаб Рината Ахметова выдал 11 млн 341 тыс. взрослых и детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.