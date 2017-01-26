Пономарев считает, что РФ хочет отказаться от Донбасса

Вчера, 16:02

Кремль планирует расторговать оккупированные территории на санкции, считает российский оппозиционер

Илья Пономарев. Фото: Facebook
Илья Пономарев. Фото: Facebook

Россия заинтересована в том, чтоб отдать оккупированные территории Донбасса, выторговав взамен отмену санкций. Такое мнение высказал "Апострофу" российский оппозиционер Илья Пономарев.

По его мнению, Россия хочет расторговать оккупированные территории на санкции.

"Я считаю, что Украине нужно предлагать свой план мирного урегулирования с позиций большой и уверенной в себе страны. Я считаю, что Россия заинтересована в том, чтобы уйти с этих территорий. Это финансовое бремя, это военное бремя. Но Кремлю надо сторговаться по санкциям. Она (Россия – ред.) хочет отказаться от этих территорий, России они не нужны. Она хочет эти территории расторговать на санкции", – сказал Пономарев.

Он отметил, что для России важен лишь Крым, который неожиданно может "слить" Запад.

"Для России стратегический интерес – это Крым. И это другая история, я бы его на данный момент вывел за скобки, позаботившись, чтобы эту проблему не слили европейцы и американцы. Пока бы занялся урегулированием войны на Донбассе и восстановлением экономики, и потом уже вернулся к Крыму с сильной позицией. Но чтобы урегулировать войну на Донбассе, нужно не сдаться, а победить", – добавил Пономарев.

Также Илья Пономарев рассказывал, что для урегулирования ситуации на Донбассе и возвращения оккупированных территорий Украина могла бы предложить альтернативу Минским соглашениям в виде пакета предложений, а также "переманить" главарей боевиков на свою сторону.
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