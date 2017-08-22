Порошенко дал старт вещанию украинских каналов на Донбассе: опубликовано видео

Вчера, 17:17

Глава государства отметил, что телевидение в Луганской области не будет "приукрашенной картинкой"


Президент Петр Порошенко во время поездки на восток Украины дал старт работе радиотелевизионной передающей станции, которая будет вещать 11 украинских теле- и четыре радиоканала на территории Луганской области, в том числе и на неподконтрольной Киеву территории, сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня мы открываем эту чрезвычайно важную башню, которая имеет 134 метра, мощные передатчики которой обеспечат информацией не только освобожденную часть Луганщины, но и оккупированную территорию. И жители Луганска, наконец, смогут услышать украинское радио и увидеть украинское телевидение. Они будут видеть правду. Это не будет какая-то приукрашенная картинка, сделанная под давлением цензуры. Нет. Мы доверяем украинскому народу. Он умный и сам способен сделать выводы", – подчеркнул президент.

Как сообщалось 17 августа, с Чонгара (Херсонская область) началась трансляция украинских телеканалов на Крым в тестовом режиме.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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