Порошенко дал старт вещанию украинских каналов на Донбассе: опубликовано видео

Глава государства отметил, что телевидение в Луганской области не будет "приукрашенной картинкой"

Президент Петр Порошенко во время поездки на восток Украины дал старт работе радиотелевизионной передающей станции, которая будет вещать 11 украинских теле- и четыре радиоканала на территории Луганской области, в том числе и на неподконтрольной Киеву территории, сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня мы открываем эту чрезвычайно важную башню, которая имеет 134 метра, мощные передатчики которой обеспечат информацией не только освобожденную часть Луганщины, но и оккупированную территорию. И жители Луганска, наконец, смогут услышать украинское радио и увидеть украинское телевидение. Они будут видеть правду. Это не будет какая-то приукрашенная картинка, сделанная под давлением цензуры. Нет. Мы доверяем украинскому народу. Он умный и сам способен сделать выводы", – подчеркнул президент.

Как сообщалось 17 августа, с Чонгара (Херсонская область) началась трансляция украинских телеканалов на Крым в тестовом режиме.