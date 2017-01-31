Порошенко держит гуманитарную ситуацию в Авдеевке на личном контроле

Сегодня, 18:15

Перзидент Украины отметил, что для начала работ по восстановлению электроснабжения города необходимо обеспечить постоянное прекращение огня

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко на совещании с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке (Донецкая обл.) сообщил, что держит на личном контроле гуманитарную ситуацию в Авдеевке. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Ночью я получил доклад руководителя правительственной чрезвычайной комиссии, ночью мы координировали деятельность через главу областной государственной администрации Павла Жебривского", – рассказал президент.

Порошенко отметил, что для начала восстановительных работ необходимо обеспечить постоянное прекращение огня. Всего в Авдеевку подавалась электроэнергия по четырем линиям электропередачи, две из них были повреждены ранее, а в течение последних боевых действий были повреждены оставшиеся две линии.

"Мы сегодня проводим весь комплекс усилий для того, чтобы восстановить энергоснабжение, ремонтные бригады по докладу главы ОГА (глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский – Ред.) готовы, и, как только будет возможность после прекращения огня, они выедут для проведения работ по восстановлению энергоснабжения ", – подчеркнул он.

По словам Порошенко, были предприняты все меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирных дома и 3,5 тыс. частных домов в Авдеевке.

"По моему поручению военные развернули все – начиная от зимних палаток, заканчивая военно-полевыми кухнями. Правительство обеспечило генераторами", – сказал президент и добавил, что созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.

Порошенко также поручил председателям областных и Киевской городской государственным администрациям принять безотлагательные меры по оказанию гуманитарной помощи жителям Авдеевки, пострадавшим в результате артиллерийских и ракетных обстрелов со стороны боевиков.

В перечне первоочередных мероприятий – обеспечение жителей Авдеевки теплой одеждой, дизтопливом, средствами обогрева, продуктами питания и тому подобное.

Глава государства также поручил проработать вопрос об определении мест для временного размещения жителей Авдеевки, в случае возникновения необходимости их эвакуации из города.

С целью реализации этих неотложных действий создан Штаб оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам области, работу которого координирует глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский в тесном взаимодействии со всеми руководителями областей Украины.

Кроме того, президент также поручил министру обороны Украины и начальнику Генерального штаба подготовить материалы и передать на награждение имена украинских военнослужащих, отличившихся во время боевых действий.

Отдельно Порошекно подчеркнул необходимость награждении государственными наградами тех, кто героически отдал свою жизнь, защищая мир и покой украинских граждан.

Как сообщалось, Порошенко призвал международных партнеров Украины отеагировать на эскалацию конфликта на Донбассе. Кроме того, президент отметил мужество и профессионализм украинских военных.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений лилий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
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Автор:

Борис Васильковский

Источник:

"Сегодня"

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