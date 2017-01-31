Порошенко экстренно собирает Военный кабинет СНБО – СМИ

Как сообщается, это связано с обострением ситуации в Авдеевке

Президент Украины Петр Порошенко во вторник собирает Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны, сообщил информированный источник.

"Во вторник во второй половине дня ожидается совещание Военного кабинета при СНБО при участии главы государства", – сообщил источник.

По его словам, это связано с обострением ситуации в Авдеевке.

Напомним, вчера, 30 января, в Авдеевке из-за сложившейся обстановки объявлено чрезвычайное положение. "Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города", – подчеркнул лава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Как сегодня стало известно, российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.