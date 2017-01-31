Порошенко экстренно собирает Военный кабинет СНБО – СМИ

Сегодня, 12:11

Как сообщается, это связано с обострением ситуации в Авдеевке

Порошенко. Фото: AFP
Порошенко. Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко во вторник собирает Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны, сообщил информированный источник.

"Во вторник во второй половине дня ожидается совещание Военного кабинета при СНБО при участии главы государства", – сообщил источник.

По его словам, это связано с обострением ситуации в Авдеевке.

Напомним, вчера, 30 января, в Авдеевке из-за сложившейся обстановки объявлено чрезвычайное положение. "Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города", – подчеркнул лава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Как сегодня стало известно, российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.
Донбасс, Порошенко, СНБО, боевики, авдеевка

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко экстренно собирает Военный кабинет СНБО – СМИ". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Авдеевка на грани гуманитарной катастрофы. Фото: npu.gov.ua

Авдеевка на грани гуманитарной катастрофы – советник главы МВД

Сегодня, 11:55

По словам Шкиряка, местные жители шокированы цинизмом боевиков

Донбасс

Владимир Фесенко. Фото: Facebook

Фесенко рассказал, как заставить РФ прекратить обстреливать Авдеевку

Сегодня, 11:39

Политолог считает, что, если напряжение вокруг Авдеевки не спадет в ближайшее время, то она может превратиться во второй "аэропорт"

Донбасс

Боевики не захотели "тишины". Фото: AFP

Боевики под Авдеевкой отвергли предложение украинских военных

Сегодня, 11:35

Противника не останавливают собственные потери

Мнения

Борислав Береза. Фото: Facebook

Береза о российских боевиках, штурмующих Авдеевку: Надеюсь, в аду для них найдется место

Сегодня, 11:25

Нардеп назвал действия противника подлостью, бесчеловечностью и военным преступлением

Донбасс

Украинские военные отбиваются от навалов врага. Фото: Facebook

Военный эксперт назвал причины обострения ситуации в Авдеевке

Сегодня, 11:19

Также эксперт связал эскалацию боевых действий на Донбассе с внутриполитической обстановкой

Донбасс

Авдеевский коксохимический завод вынужден консервироваться из-за обесточивания. Фото: akhz.metinvestholding.com

Штурм Авдеевки: хроника обострения боев под Донецком

Сегодня, 12:05

Из-за обстрелов боевиков город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла, сообщалось и о проблемах со связью

Донбасс

Авдеевский коксохим борется за выживание. Фото: akhz.metinvestholding.com

Авдеевский коксохим может перестать существовать – директор завода

Сегодня, 11:05

По словам Магомедова, полная остановка предприятия может привести к необратимым последствиям

Донбасс

В Авдеевке ситуация остается сложной. Фото: AFP

ОБСЕ за четыре часа в Авдеевке насчитала 416 взрывов

Сегодня, 10:27

Наблюдатели говорят, что количество взрывов в городе стало больше 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования