Порошенко: гимн Украины будет снова звучать в нашем Донецке
Киев делает все возможное для деоккупации Донбасса
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина настойчиво борется за возвращение временно оккупированного Донецка.
Об этом говорится в его поздравлении ко Дню города.
Український Донецьк святкує сьогодні день народження. З днем міста, дорогі донеччани! pic.twitter.com/GDWXxYAh95— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 августа 2017 г.
Ми про вас пам'ятаємо і наполегливо боремося за ваше повернення в Україну.— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 августа 2017 г.
Переконаний, український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку!
"Мы о вас помним и настойчиво боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!", – отметил Порошенко.
Как сообщалось, 24 августа в центре оккупированного Донецка в минуте ходьбы от здания так называемого "МГБ ДНР" громко играл гимн Украины.
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