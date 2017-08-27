Порошенко: гимн Украины будет снова звучать в нашем Донецке

Киев делает все возможное для деоккупации Донбасса

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина настойчиво борется за возвращение временно оккупированного Донецка.

Об этом говорится в его поздравлении ко Дню города.

Український Донецьк святкує сьогодні день народження. З днем міста, дорогі донеччани! pic.twitter.com/GDWXxYAh95 — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 августа 2017 г.

Ми про вас пам'ятаємо і наполегливо боремося за ваше повернення в Україну.

Переконаний, український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку! — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 августа 2017 г.

"Мы о вас помним и настойчиво боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!", – отметил Порошенко.

Как сообщалось, 24 августа в центре оккупированного Донецка в минуте ходьбы от здания так называемого "МГБ ДНР" громко играл гимн Украины.