Порошенко: гимн Украины будет снова звучать в нашем Донецке

Сегодня, 10:41

Киев делает все возможное для деоккупации Донбасса 

Петр Порошенко. Фото: Facebook
Петр Порошенко. Фото: Facebook

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина настойчиво борется за возвращение временно оккупированного Донецка.

Об этом говорится в его поздравлении ко Дню города.

"Мы о вас помним и настойчиво боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!", – отметил Порошенко.                                                    

Как сообщалось, 24 августа в центре оккупированного Донецка в минуте ходьбы от здания так называемого "МГБ ДНР" громко играл гимн Украины.
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