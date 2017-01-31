Порошенко ищет пути, как надавить на РФ из-за ситуации в Авдеевке – Климкин

Сегодня, 15:29

По словам министра, те, кто пытается дестабилизировать ситуацию в районе Авдеевки, обязательно будут наказаны

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что президент Украины Петр Порошенко несколько раз в ночь на вторник проводил совещания по ситуации в Авдеевке и намерен провести совещание руководства страны для обсуждения путей давления на Россию в ближайшее время.

"Я вчера с президентом был в Берлине, и президент прервал этот визит для того, чтобы вернуться. У нас было несколько совещаний ночью. Я знаю, что буквально через несколько минут начнется заседание руководства Украины для того, чтобы детально обсудить шаги, необходимые для давления на Россию и, конечно, очень важно сейчас – помочь людям", – сказал он на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном во вторник в Мариуполе (Донецкая область).

По словам Климкина, те, кто пытается дестабилизировать ситуацию в районе Авдеевки, обязательно будут наказаны.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко во вторник собирает Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщалось, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а градообразующее предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений лилий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, по состоянию на 12.45 режима тишины все еще нет, а боевики продолжают обстрелы Авдеевки. По его информации, один из местных жителей получил ранение, однако решение о полномасштабной эвакуации пока не принимается. При этом глава ОВГА сообщил, что, на случай объявления эвакуации, все приготовления к ней завершены.
россия, Донбасс, Порошенко, климкин, авдеевка

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Источник:

Интерфакс-Украина

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