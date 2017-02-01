Порошенко наградил защитников Авдеевки, некоторых – посмертно

Президент отметил личное мужество и самоотверженность бойцов, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кизило (посмертно). Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Высокой государственной наградой капитан Андрей Кизило отмечен за личное мужество и героизм, силу духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", – говорится в сообщении.

Как известно, 23-летний Андрей Кизило погиб 29 января во время обороны Авдеевки.

Также за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге президент отметил государственными наградами целый ряд военнослужащих.

В частности, Петр Порошенко постановил наградить орденом Богдана Хмельницкого III

Вдовиченко Сергея Александровича – старшего лейтенанта

Верхогляда Андрея Леонидовича – лейтенанта

Дармограя Романа Анатольевича – капитана

Дергача Леонида Валентиновича (посмертно) – лейтенанта

Дяченко Владимира Анатольевича – майора

Попа Рихарда Яношович – капитана

Тарасюка Василия Александровича – лейтенанта

Наградить орденом "За мужество" II степени

Гульченко Романа Олеговича (посмертно) – солдата

Наградить орденом "За мужество" III степени

Авдеева Сергея Александровича – солдата

Бабешко Рустама Хасанович – младшего сержанта

Бальченко Владимира Ивановича (посмертно) – младшего сержанта

Бахшиева Романа Балага-оглы – лейтенанта

Бублиенко Романа Владимировича (посмертно) – солдата

Бурца Олега Васильевича (посмертно) – солдата

Василюка Валентина Николаевича – старшего солдата

Вдовиченко Руслана Петровича – старшего солдата

Волошина Ивана Евгеньевича – солдата

Гаценко Александра Анатольевича – младшего лейтенанта

Гладышко Алексея Владимировича – сержанта

Коваля Евгения Петровича – солдата

Колесникова Владислава Владимировича – солдата

Крижанского Владимира Алексеевича (посмертно) – сержанта

Углового Олега Васильевича – солдата

Мотлича Владимира Алексеевича – солдата

Мухина Виталия Александровича – младшего сержанта

Мушина Вадима Васильевича – сержанта

Никифорова Сергея Сергеевича – младшего сержанта

Николаева Александра Александровича – прапорщика

Оверченко Дмитрия Александровича (посмертно) – солдата

Ойхмана Александра Александровича – старшего солдата

Олифира Олега Анатольевича – солдата

Павлюка Ярослава Ярославича (посмертно) – солдата

Панченко Игоря Александровича – солдата

Пацула Сергея Васильевича (посмертно) – солдата

Пендера Евгения Витальевича – старшего сержанта

Прищепину Викторию Андреевну – младшего сержанта

Пушич Валентину Михайловну – солдата

Рябых Павла Павловича – старшего солдата

Самохвалого Вадима Григорьевича – солдата

Снегура Николая Викторовича – сержанта

Требка Александра Ивановича – сержанта

Убийсобаку Игоря Васильевича – младшего сержанта

Федоренко Сергея Андреевича – солдата

Фещенко Николая Александровича – сержанта

Черняева Сергей Владимирович – солдата

Шамрай Виталия Владимировича (посмертно) – солдата

Шеремета Григория Ивановича – младшего сержанта

Шкурата Дмитрия Ивановича – младшего сержанта.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.