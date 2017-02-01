Порошенко наградил защитников Авдеевки, некоторых – посмертно

Сегодня, 20:13

Президент отметил личное мужество и самоотверженность бойцов, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кизило (посмертно). Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Высокой государственной наградой капитан Андрей Кизило отмечен за личное мужество и героизм, силу духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", – говорится в сообщении.

Как известно, 23-летний Андрей Кизило погиб 29 января во время обороны Авдеевки.

Также за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге президент отметил государственными наградами целый ряд военнослужащих.

В частности, Петр Порошенко постановил наградить орденом Богдана Хмельницкого III

  • Вдовиченко Сергея Александровича – старшего лейтенанта
  • Верхогляда Андрея Леонидовича – лейтенанта
  • Дармограя Романа Анатольевича – капитана
  • Дергача Леонида Валентиновича (посмертно) – лейтенанта
  • Дяченко Владимира Анатольевича – майора
  • Попа Рихарда Яношович – капитана
  • Тарасюка Василия Александровича – лейтенанта

Наградить орденом "За мужество" II степени

  • Гульченко Романа Олеговича (посмертно) – солдата

Наградить орденом "За мужество" III степени

  • Авдеева Сергея Александровича – солдата
  • Бабешко Рустама Хасанович – младшего сержанта
  • Бальченко Владимира Ивановича (посмертно) – младшего сержанта
  • Бахшиева Романа Балага-оглы – лейтенанта
  • Бублиенко Романа Владимировича (посмертно) – солдата
  • Бурца Олега Васильевича (посмертно) – солдата
  • Василюка Валентина Николаевича – старшего солдата
  • Вдовиченко Руслана Петровича – старшего солдата
  • Волошина Ивана Евгеньевича – солдата
  • Гаценко Александра Анатольевича – младшего лейтенанта
  • Гладышко Алексея Владимировича – сержанта
  • Коваля Евгения Петровича – солдата
  • Колесникова Владислава Владимировича – солдата
  • Крижанского Владимира Алексеевича (посмертно) – сержанта
  • Углового Олега Васильевича – солдата
  • Мотлича Владимира Алексеевича – солдата
  • Мухина Виталия Александровича – младшего сержанта
  • Мушина Вадима Васильевича – сержанта
  • Никифорова Сергея Сергеевича – младшего сержанта
  • Николаева Александра Александровича – прапорщика
  • Оверченко Дмитрия Александровича (посмертно) – солдата
  • Ойхмана Александра Александровича – старшего солдата
  • Олифира Олега Анатольевича – солдата
  • Павлюка Ярослава Ярославича (посмертно) – солдата
  • Панченко Игоря Александровича – солдата
  • Пацула Сергея Васильевича (посмертно) – солдата
  • Пендера Евгения Витальевича – старшего сержанта
  • Прищепину Викторию Андреевну – младшего сержанта
  • Пушич Валентину Михайловну – солдата
  • Рябых Павла Павловича – старшего солдата
  • Самохвалого Вадима Григорьевича – солдата
  • Снегура Николая Викторовича – сержанта
  • Требка Александра Ивановича – сержанта
  • Убийсобаку Игоря Васильевича – младшего сержанта
  • Федоренко Сергея Андреевича – солдата
  • Фещенко Николая Александровича – сержанта
  • Черняева Сергей Владимирович – солдата
  • Шамрай Виталия Владимировича (посмертно) – солдата
  • Шеремета Григория Ивановича – младшего сержанта
  • Шкурата Дмитрия Ивановича – младшего сержанта.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
Донбасс, Порошенко, ВСУ, награды, авдеевка

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"Сегодня"

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