Порошенко наградил защитников Авдеевки, некоторых – посмертно
Президент отметил личное мужество и самоотверженность бойцов, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины
Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кизило (посмертно). Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
"Высокой государственной наградой капитан Андрей Кизило отмечен за личное мужество и героизм, силу духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", – говорится в сообщении.
Как известно, 23-летний Андрей Кизило погиб 29 января во время обороны Авдеевки.
Также за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге президент отметил государственными наградами целый ряд военнослужащих.
В частности, Петр Порошенко постановил наградить орденом Богдана Хмельницкого III
- Вдовиченко Сергея Александровича – старшего лейтенанта
- Верхогляда Андрея Леонидовича – лейтенанта
- Дармограя Романа Анатольевича – капитана
- Дергача Леонида Валентиновича (посмертно) – лейтенанта
- Дяченко Владимира Анатольевича – майора
- Попа Рихарда Яношович – капитана
- Тарасюка Василия Александровича – лейтенанта
Наградить орденом "За мужество" II степени
- Гульченко Романа Олеговича (посмертно) – солдата
Наградить орденом "За мужество" III степени
- Авдеева Сергея Александровича – солдата
- Бабешко Рустама Хасанович – младшего сержанта
- Бальченко Владимира Ивановича (посмертно) – младшего сержанта
- Бахшиева Романа Балага-оглы – лейтенанта
- Бублиенко Романа Владимировича (посмертно) – солдата
- Бурца Олега Васильевича (посмертно) – солдата
- Василюка Валентина Николаевича – старшего солдата
- Вдовиченко Руслана Петровича – старшего солдата
- Волошина Ивана Евгеньевича – солдата
- Гаценко Александра Анатольевича – младшего лейтенанта
- Гладышко Алексея Владимировича – сержанта
- Коваля Евгения Петровича – солдата
- Колесникова Владислава Владимировича – солдата
- Крижанского Владимира Алексеевича (посмертно) – сержанта
- Углового Олега Васильевича – солдата
- Мотлича Владимира Алексеевича – солдата
- Мухина Виталия Александровича – младшего сержанта
- Мушина Вадима Васильевича – сержанта
- Никифорова Сергея Сергеевича – младшего сержанта
- Николаева Александра Александровича – прапорщика
- Оверченко Дмитрия Александровича (посмертно) – солдата
- Ойхмана Александра Александровича – старшего солдата
- Олифира Олега Анатольевича – солдата
- Павлюка Ярослава Ярославича (посмертно) – солдата
- Панченко Игоря Александровича – солдата
- Пацула Сергея Васильевича (посмертно) – солдата
- Пендера Евгения Витальевича – старшего сержанта
- Прищепину Викторию Андреевну – младшего сержанта
- Пушич Валентину Михайловну – солдата
- Рябых Павла Павловича – старшего солдата
- Самохвалого Вадима Григорьевича – солдата
- Снегура Николая Викторовича – сержанта
- Требка Александра Ивановича – сержанта
- Убийсобаку Игоря Васильевича – младшего сержанта
- Федоренко Сергея Андреевича – солдата
- Фещенко Николая Александровича – сержанта
- Черняева Сергей Владимирович – солдата
- Шамрай Виталия Владимировича (посмертно) – солдата
- Шеремета Григория Ивановича – младшего сержанта
- Шкурата Дмитрия Ивановича – младшего сержанта.
Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
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