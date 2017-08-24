Порошенко посмертно присвоил звание "Герой Украины" лейтенанту Василию Тарасюку и капитану Евгению Лоскоту

Сегодня, 10:49

Соответствующие указы глава государства подписал сегодня

Фото: forums-su.com
Фото: forums-su.com

Президент Петр Порошенко присвоил звание "Герой Украины" лейтенанту Василию Тарасюку и капитану Евгению Лоскоту посмертно. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"24-летний лейтенант Василий Тарасюк, мужественный защитник Авдеевской промзоны. И капитан Евгений Лоскот, который в четырнадцатом году остановил движение колонны россиян в сторону Счастья. Попав в окружение, последней гранатой подорвал себя, воскликнув при этом "Слава Украине!", – пояснил Порошенко.

По словам главы государства, указы о присвоении почетного звания были подписаны им сегодня.

Напомним, сегодня утром на Донбасс вторгся очередной "гумконвой" РФ.
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"Сегодня"

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