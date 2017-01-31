Порошенко провел экстренное совещание с силовиками по Авдеевке: главные распоряжения

Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе

Сегодня, 31 января, президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке (Донецкая обл.) в связи с эскалацией конфликта и обострением гуманитарного положения в данном районе.

Как передает пресс-служба президента, во время совещания были рассмотрены три ключевых вопроса:

ситуация с безопасностью в районе усиления боевых действий;

гуманитарная ситуация и действия для обеспечения защиты гражданского населения;

вопросы обеспечения международной помощи и привлечения к ответственности боевиков, которые ведут боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Украины и против гражданского населения.

Ситуация с безопасностью

Так, Порошенко отметил мужество и профессионализм украинских военнослужащих, которые под обстрелами противника удерживают свои позиции.

"Наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции, никакого приказа у них не отвечать на уничтожающий огонь нет, и они имеют все возможности защищать себя", – заявил президент.

Однако при этом Порошенко подчеркнул, что украинские военные не открывают ответный огонь, когда боевики размещают артиллерийские системы, танки и системы залпового огня непосредственно в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой.

Кроме того, президент также поручил министру обороны Украины и начальнику Генерального штаба подготовить материалы и передать на награждение имена украинских военнослужащих, отличившихся во время боевых действий.

Отдельно Порошенко подчеркнул необходимость награждении государственными наградами тех, кто героически отдал свою жизнь, защищая мир и покой украинских граждан.

Гуманитарная ситуация

Также глава государства сообщи, что создан Штаб оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам Донецкой области, работу которого координирует глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский в тесном взаимодействии со всеми руководителями областей Украины.

Что касается восстановления электроснабжения в обесточенную Авдеевку, Порошенко заявил: "Мы сегодня проводим весь комплекс усилий для того, чтобы восстановить энергоснабжение, ремонтные бригады по докладу главы ОГА (глава ДонОВГА Павел Жебривский – Ред.) готовы, и, как только будет возможность после прекращения огня, они выедут для проведения работ по восстановлению энергоснабжения".

По словам Порошенко, были предприняты все меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирных дома и 3,5 тыс. частных домов в Авдеевке.

"По моему поручению военные развернули все – начиная от зимних палаток, заканчивая военно-полевыми кухнями. Правительство обеспечило генераторами", – сказал президент и добавил, что созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.

В перечне первоочередных мероприятий – обеспечение жителей Авдеевки теплой одеждой, дизтопливом, средствами обогрева, продуктами питания и тому подобное.

Глава государства также поручил проработать вопрос об определении мест для временного размещения жителей Авдеевки, в случае возникновения необходимости их эвакуации из города.

Межнународная поддержка

Порошенко сообщил, что поручил заместителю главы администрации президента Украины Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН.

"Сегодня мы ждем соответствующих заявлений со стороны наших международных партнеров", – отметил глава государства.

Президент также отметил, что в связи с развертыванием боевых действий Украина задействовала все международные инструменты для обеспечения режима прекращения огня.

Украинская сторона обратилась к ОБСЕ, даны соответствующие указания украинским представителям в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в вопросах прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Кроме того, дано задание организовать сегодня переговоры в составе Трехсторонней контактной группы. Также об обострении ситуации на Донбассе проинформированы партнеры в Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе и НАТО.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений лилий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.