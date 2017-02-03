Порошенко прямо обвинил Россию в обострении на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко в режиме видеоконференции обсудил с главой Донецкой областной государственной администрации Павлом Жебривским текущую ситуацию в Авдеевке и постоянные срывы гуманитарного режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент подчеркнул, что за текущее жесткое обострение ситуации вокруг Авдеевской промзоны, обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей, за ранения журналистов, а также за гибель украинских военных полная ответственность лежит на России и боевиках, которых она поддерживает.

"Подчеркиваю, что тезис о том, что она их не контролирует, является абсолютно ошибочным, так как в каждом подразделении находятся кадровые российские военные, выполняющие приказы Российской Федерации", – заявил Порошенко и подчеркнул, что наступление на позиции украинских войск было организован российскими войсками и боевиками, которых они контролируют.

"Украинская сторона сделала все возможное для того, чтобы отразить эти атаки, начатые в конце января. И все время подчеркивает необходимость прекращения огня. Сегодня ночью в Авдеевке из системы залпового огня были обстреляны жилые кварталы и пункт раздачи гуманитарной помощи, погибли мирные жители" – напомнили Порошенко.

По словам президента, боевики также сознательно не дают работать ремонтным бригадам, которые организовала украинская сторона.

Кроме того, глава государства особо подчеркнул, что гуманитарная пауза необходима не только Авдеевке, но и Донецку.

"Прекратить тот ужас, который происходит сейчас в Донецке с ограничением поставок света и воды, там тоже наши граждане, и мы о них также заботимся", – добавил президент.

Напомним, глава ДонОВГА доложил президенту Украины о начале ремонтных работ на месте обрыва линии электропередачи под Авдеевкой.