Последняя информация по Авдеевке из сети: люди бегут из города, а Запад молчит

Обстрелы со стороны боевиков и российских войск не прекращаются

Из-за постоянных обстрелов противника ремонтники никак не могут возобновить тепло- и энергоснабжение в Авдеевке. Атаки боевиков прекращаются лишь на короткое время.

По данным чиновников, местных жителей обеспечивают горячей едой, чаем и пунктами обогрева.

Впрочем, как отмечают пользователи в социальных сетях, некоторые жители Авдеевки спешно покидают город.

При этом блогеры отмечают, что, несмотря на трехдневную эскалацию ситуации на Донбассе, реакции Запада на это практически нет.

Политики и простые интернет-юзеры активно делятся новой информацией по Авдеевке в социальных сетях:

#Мариуполь прилеты града в районе Талаковки(( — Василь Стус (@v_stus) 31 января 2017 г.

Данные Нацполиции. В Авдеевке 23-25 тысяч человек,из них 524-дети дошкольного возраста,8900 пенсионеров,402 инвалида,320 детей-сирот. — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 31 января 2017 г.

Напомним, за минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.