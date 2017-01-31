Последняя информация по Авдеевке из сети: люди бегут из города, а Запад молчит

Сегодня, 16:35

Обстрелы со стороны боевиков и российских войск не прекращаются

Боевики продолжают обстрел Авдеевки. Фото: twitter
Боевики продолжают обстрел Авдеевки. Фото: twitter

Из-за постоянных обстрелов противника ремонтники никак не могут возобновить тепло- и энергоснабжение в Авдеевке. Атаки боевиков прекращаются лишь на короткое время.

По данным чиновников, местных жителей обеспечивают горячей едой, чаем и пунктами обогрева.

Впрочем, как отмечают пользователи в социальных сетях, некоторые жители Авдеевки спешно покидают город.

При этом блогеры отмечают, что, несмотря на трехдневную эскалацию ситуации на Донбассе, реакции Запада на это практически нет.

Политики и простые интернет-юзеры активно делятся новой информацией по Авдеевке в социальных сетях:

Напомним, за минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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