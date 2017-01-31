Посол США Йованович прокомментировала ситуацию в Авдеевке

США обеспокоены ситуацией, которая сложилась в Авдеевке. Об этом заявила посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович, передает пресс-служба в Twitter.

Amb Y: Very concerned for Avdiivka residents, esp the 2500 children, who are without water, electricity, and heat after power lines were cut — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 31 января 2017 г.

"Очень обеспокоены за жителей Авдеевки, в особенности за 2500 детей, которые остались без воды, электричества и тепла после того, как линии электропередачи были порваны", – цитирует слова Йованович пресс-служба.

Как сообщалось, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а градообразующее предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений лилий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, по состоянию на 12.45 режима тишины все еще нет, а боевики продолжают обстрелы Авдеевки. По его информации, один из местных жителей получил ранение, однако решение о полномасштабной эвакуации пока не принимается. При этом глава ОВГА сообщил, что, на случай объявления эвакуации, все приготовления к ней завершены.