Посол США Йованович прокомментировала ситуацию в Авдеевке

США обеспокоены ситуацией, которая сложилась в Авдеевке. Об этом заявила посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович, передает пресс-служба в Twitter.

Amb Y: Very concerned for Avdiivka residents, esp the 2500 children, who are without water, electricity, and heat after power lines were cut