Посол Великобритании в Украине озвучила позицию по Авдеевке

Посол Великобритании в Украине Джудит Гофф глубоко обеспокоена кровопролитием и гуманитарной ситуацией в Авдеевке. Об этом она написала в Twitter.

"Глубоко обеспокоена кровопролитием и гуманитарной ситуацией в Авдеевке. Необходимо немедленное перемирие для помощи мирным жителям", – написала она.

Глубоко обеспокоена кровопролитием и гуманитарной ситуацией в #Авдеевка. Необходимо немедленное перемирье для помощи мирным жителям — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 31 января 2017 г.

Ранее посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович высказал обеспокоенность за жителей Авдеевки, в особенности за 2500 детей, которые остались без воды, электричества и тепла после того, как линии электропередачи были порваны.

Как сообщалось, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а градообразующее предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений лилий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, по состоянию на 12.45 режима тишины все еще нет, а боевики продолжают обстрелы Авдеевки. По его информации, один из местных жителей получил ранение, однако решение о полномасштабной эвакуации пока не принимается. При этом глава ОВГА сообщил, что, на случай объявления эвакуации, все приготовления к ней завершены.