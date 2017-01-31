Посол Великобритании в Украине озвучила позицию по Авдеевке

Сегодня, 14:59

По словам Гофф, необходимо немедленное перемирие для помощи мирным жителям

Джудит Гофф. Фото: РБК-Украина
Джудит Гофф. Фото: РБК-Украина

Посол Великобритании в Украине Джудит Гофф глубоко обеспокоена кровопролитием и гуманитарной ситуацией в Авдеевке. Об этом она написала в Twitter.

"Глубоко обеспокоена кровопролитием и гуманитарной ситуацией в Авдеевке. Необходимо немедленное перемирие для помощи мирным жителям", – написала она.

Ранее посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович высказал обеспокоенность за жителей Авдеевки, в особенности за 2500 детей, которые остались без воды, электричества и тепла после того, как линии электропередачи были порваны.

Как сообщалось, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а градообразующее предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений лилий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, по состоянию на 12.45 режима тишины все еще нет, а боевики продолжают обстрелы Авдеевки. По его информации, один из местных жителей получил ранение, однако решение о полномасштабной эвакуации пока не принимается. При этом глава ОВГА сообщил, что, на случай объявления эвакуации, все приготовления к ней завершены.
Великобритания, Украина, Донбасс, авдеевка, Гоф

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"Сегодня"

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