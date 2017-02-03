Посол Великобритании в Украине сделала жесткое заявление в адрес РФ из-за ситуации на Донбассе

По словам Джудит Гуф, Москва должна использовать свое влияние, чтобы остановить бои на востоке Украины

Россия прекратить давать технику и оружие сепаратистам на Донбассе. Об этом в Twitter заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гуф в Twitter.

"Россия должна прекратить давать технику и оружие сепаратистам и использовать свое влияние, чтобы остановить бои. Гражданские продолжают страдать", – написала Гуф.

РФ должна прекратить поставки техники/оружия сепаратистам и оказать своё влияние, чтобы остановить бои. Мирные граждане продолжают страдать — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 3 февраля 2017 г.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что, в Кремле рассчитывают, что у боевиков на Донбассе хватит боеприпасов для атак на Вооруженные силы Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас реализуется традиционный российский сценарий – в заложники берется целый город.

"Никто не имеет права на равнодушие, когда на наших глазах реализуется традиционный российский сценарий – в заложники берется целый город. На грань гуманитарной катастрофы Авдеевку ставит Москва – жестоко и антигуманно. Она систематически нарушает Минские договоренности, и коллективными усилиями должна быть принуждена к их выполнению", – добавил Петр Порошенко.

Расследование группы Bellingcat определило точные места в оккупированном Донецке, откуда боевики группировки "ДНР" стреляли из "Градов" по Авдеевке 31 января – по полученным данным, боевики ведут огонь из жилых кварталов Донецка.

По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, за последние сутки зафиксирована максимальная интенсивность ведения огня по украинским позициям за последний год (с февраля 2016 года).

Он отметил, что в результате вражеских обстрелов и попыток прорыва обороны украинских войск только за последние сутки по позициям ВСУ было выпущено более 2 тыс. снарядов и мин, трое украинских военных погибли, 16 – получили ранения.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что незаконные вооруженные формирования уже открыто применяют тяжелую 152-мм артиллерию, 120-мм минометы, танки и "активно используют реактивные системы залпового огня".

Напомним, что 29 января боевики предприняли попытку штурма авдеевской промзоны. По данным штаба АТО, они начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов, а позже штурм с целью оттеснить украинские подразделения. С тех пор в Авдеевке не прекращаются боевые действия.

В Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.