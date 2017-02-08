Появилось первое видео с места убийства "Гиви"

Появилось видео, на котором запечатлено здание штаба бандформирования "Сомали", командира которого Михаила Толстых с позывным "Гиви" убили в его кабинете. Соответствующее видео опубликовал портал Life.ru.

На видео можно увидеть, как от взрыва вылетело несколько окон, а также обгорело половина здания. На улице работают команды местных спасателей, которые уже затушили возгорание внутри штаба "Гиви".

В целом, если судить по видео, то обстановка на месте убийства спокойная.

Фото: Facebook

Напомним, "Гиви" был убит сегодня утром в Донецке на своей базе, куда вряд ли могли попасть украинские спецы. Гибель главаря "Сомали" настала в результате взрыва в его кабинете.

В Службе безопасности Украины прокомментировали ликвидацию "Гиви". Юрий Тандит отметил, что в СБУ не подтверждают и не опровергают информацию о смерти главаря бандформирования "Сомали".