Появилось первое видео с места убийства "Гиви"

Сегодня, 10:18

Здание штаба лидера боевиков сильно обгорело, однако возгорание устранено спасателями


Появилось видео, на котором запечатлено здание штаба бандформирования "Сомали", командира которого Михаила Толстых с позывным "Гиви" убили в его кабинете. Соответствующее видео опубликовал портал Life.ru.

На видео можно увидеть, как от взрыва вылетело несколько окон, а также обгорело половина здания. На улице работают команды местных спасателей, которые уже затушили возгорание внутри штаба "Гиви".

В целом, если судить по видео, то обстановка на месте убийства спокойная.

16681545_1236128093090884_1807831009892636155_nФото: Facebook

Напомним, "Гиви" был убит сегодня утром в Донецке на своей базе, куда вряд ли могли попасть украинские спецы. Гибель главаря "Сомали" настала в результате взрыва в его кабинете.

В Службе безопасности Украины прокомментировали ликвидацию "Гиви". Юрий Тандит отметил, что в СБУ не подтверждают и не опровергают информацию о смерти главаря бандформирования "Сомали".
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