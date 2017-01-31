Появилось видео, как оккупанты "поливают" Авдеевку "градом" (видео)
В Донецке отмечают работу артиллерии из разных точек города, в частности из жилых кварталов
В сети стали появляться видеоролики местных жителей Донецка, как из жилых кварталов боевики обстреливают из установок "Град" Авдеевку.
Некоторые жители говорят, что из-за обстрелов, которые велись из жилых кварталов Донецка, они не один раз ночью просыпались.
По сообщениям жителей города, артиллерия боевиков работала всю ночь и утро. Стреляли не только из "Градов", но и не стеснялись применять ствольную артиллерию. Люди отмечают, что стреляют из всех видов вооружений начиная в калибра 82 миллиметра.
#Донецьк Жесть ДНР стріляє прямо з міста pic.twitter.com/1L83jWbnSA— Dzyndzia Andriy (@dzyndzia) 31 января 2017 г.
#Донецьк Жесть ДНР стріляє прямо з міста pic.twitter.com/1L83jWbnSA— Dzyndzia Andriy (@dzyndzia) 31 января 2017 г.
Как сегодня стало известно, российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".
Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.
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