Появилось видео последствий обстрела боевиками жилых районов на Донбассе

Сегодня, 12:03

Оккупанты обстреливают населенные пункты Донбасса зажигательными боеприпасами


Вчера, 19 августа, в результате обстрела боевиками из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов домов мирных жителей в поселке Зайцево возник пожар, здания разрушены полностью.

Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"В результате попадания зажигательных боеприпасов возник пожар в жилых домах и хозяйственных постройках на улицах Федорова и Вернадского, расположенных вблизи линии разграничения. Дома и имущество сгорели. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Вооруженные Силы Украины на провокации не поддались, ответный огонь не открывали.

"Украинская сторона СЦКК осуждает действия НВФ ОРДО относительно обстрелов населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", – добавили в украинской стороне СЦКК.
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