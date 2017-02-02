Пожар в Авдеевке: из пылающей многоэтажки эвакуировали людей (фото)

Сегодня, 10:55

Жилье выгорело полностью, в результате пожара четыре человека были госпитализированы в терапевтическое отделение больницы

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Пожар вспыхнул в многоэтажном доме Авдеевке.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, вчера вечером, около 19.00, загорелась квартира на втором этаже 9-этажного дома в Юбилейном квартале.

"Были спасены жители двух квартир. Мужчина сумел выбраться из огня, а вот женщина была заблокирована в своей квартире и уже не могла дышать. Погибших нет. Жилье выгорело полностью. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности", – рассказали в полиции.

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Фото: ГСЧС

По данным спасателей, из дома эвакуировали 14 человек. Кроме того, четверо людей госпитализировали в больницу.

"Личный состав ГСЧС провел эвакуацию шести человек (из которых двух детей вынесли на руках) через входную дверь подъезда и восемь человек – через люк выхода на крышу и через соседний подъезд. На улице людей обследовали работники скорой медицинской помощи. Четыре человека были госпитализированы в терапевтическое отделение больницы Авдеевки", – сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.

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Фото: ГСЧС

Добавим, что из-за обстрелов боевиков город обесточен уже трое суток, а температура воздуха в домах жителей Авдеевки поднимается не выше 15 градусов. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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