Правозащитница оценила действия организаторов блокады Донбасса

Правозащитница и журналистка Ольга Решетилова рассказала о подробностях блокады Донбасса. "Ситуация очень напряженная не только в связи с активизацией боевых действий, но и в связи с непонятными движениями активистов. Они непонятны для правоохранительных органов, которые сейчас приведены в повышенное боевое состояние, усиление произошло на всех блокпостах", – сказала она в интервью "Громадському радіо".

Журналистка призналась, что у нее возникло много вопросов к организаторам блокады. "Среди них есть Валентин Лихолит "Батя", один из бывших командиров "Айдара". Его группа в 2015 году стояла на шахте "Родина", там они организовали коридор по так называемой контрабанде. Они собирали около своего блокпоста 50-60 машин, открывали им коридор, собирая с каждой машины по 2 гривны за килограмм товара", – пояснила она.

И добавила: "Я исследую вопросы так называемой контрабанды еще с 2015 года, когда реально стали понятны масштабы этого явления. Рассматривала с экспертами много вариантов, как полностью заблокировать оккупированные территории. Мне кажется, это практически нереально, так или иначе будут злоупотребления".

Участники скандальных действий, по мнению журналистки, должны "сосредоточиться на разработке законопроектов, для чего народ Украины их и избирал в ВРУ, а не бить лица правоохранительным органам".

"Я общалась с командирами подразделений Вооруженных Сил, они нервничают, потому что не понимают, что происходит у них за спинами — непонятные люди делают непонятные действия. Конечно, им это не нравится", – рассказывает Решетилова о реакции военных.

Как сообщалось ранее, о начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар".

Но первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих айдаровцев. По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО, запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.