Праздники у боевиков: расстрелы и массовая драка с россиянами

Сегодня, 09:33

На оккупированных территориях продолжает ухудшаться обстановка

На Донбассе выходные прошли кроваво. Фото: AFP
На Донбассе выходные прошли кроваво. Фото: AFP

В так называемой "ЛНР" праздничные дни прошли неспокойно. Об этом рассказал координатор группы экспертов "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В частности, по его информации, в Хрустальном (быв. Красный Луч) местный боевик после распития горячительных напитков на почве бытового конфликта застрелил очередью из АК-74 местного жителя.

"В Алчевске была зафиксирована массовая драка между представителями одного из мотострелковых подразделений "2-го АК ЛНР" и российскими "казаками" – в результате двое раненых с ножевыми ранениями были госпитализированы, один получил черепно-мозговую травму в результате удара по голове урной для мусора", – сообщил Тымчук.

Напомним, за минувшие сутки противник 32 раза нарушил режим прекращения огня.
Донбасс, драка, задержан, застрелил, гранаты, боевик, красный луч, ЛНР, массовая драка
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Праздники у боевиков: расстрелы и массовая драка с россиянами". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Авиаудар россиян по Украине маловероятен. Фото: tvc.ru

Военный эксперт оценил возможность авиаудара по Украине и шансы его отразить

Сегодня, 04:30

Украина имеет большое количество средств ПВО, чтобы нанести российской авиации существенный урон, сказал Сгурец

Донбасс

Пособника боевиков задержали. Фото: AFP

В Волновахе задержали тюремщика боевиков

Вчера, 16:01

Пособника противника выдали нервы и попытки избежать встречи с копами

Мир

В ФСБ уверены, что оружие "шло" из Украины и ЕС. Фото: pes.ru

Пулеметы, пушки и гранаты: в России заявили о потоке оружия из Украины и ЕС

Вчера, 15:30

ФСБ РФ отчиталась о перекрытии канала поставок вооружений

Донбасс

Боевик избил мирную жительницу. Фото: AFP

На Донбассе боевик избил женщину

Вчера, 12:12

Пострадавшая отказалась подчиняться патрулю противника

Донбасс

Боевики устроили налет на магазин. Фото: AFP

В Донбассе пьяные боевики совершили налет на магазин

Вчера, 11:50

Преступниками оказались вооруженные дезертиры

Донбасс

В ДТП погибли два человека. Фото: полиция

Жестокое ДТП на Донбассе: есть погибшие и раненые

Вчера, 11:21

Авария произошла минувшим вечером в Донецкой области

Донбасс

Боевики распространяют безумные слухи. Фото: AFP

Бред и фобии: чего боятся боевики на Донбассе

Вчера, 09:52

На оккупированных территориях распространяют безумные слухи

Донбасс

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

Боевики вывели из строя военных

Вчера, 08:14

Противник ведет обстрелы по всей линии разграничения

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования