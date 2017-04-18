Праздники у боевиков: расстрелы и массовая драка с россиянами
На оккупированных территориях продолжает ухудшаться обстановка
В так называемой "ЛНР" праздничные дни прошли неспокойно. Об этом рассказал координатор группы экспертов "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
В частности, по его информации, в Хрустальном (быв. Красный Луч) местный боевик после распития горячительных напитков на почве бытового конфликта застрелил очередью из АК-74 местного жителя.
"В Алчевске была зафиксирована массовая драка между представителями одного из мотострелковых подразделений "2-го АК ЛНР" и российскими "казаками" – в результате двое раненых с ножевыми ранениями были госпитализированы, один получил черепно-мозговую травму в результате удара по голове урной для мусора", – сообщил Тымчук.
Напомним, за минувшие сутки противник 32 раза нарушил режим прекращения огня.
Вы сейчас просматриваете новость "Праздники у боевиков: расстрелы и массовая драка с россиянами". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии