Председатель ОБСЕ отреагировал на обострение ситуации на Донбассе

Сегодня, 18:35

Глава МИД Австрии Курц выступил с призывом к сторонам конфликта, призвав к соблюдению Минских соглашений

Себастиан Курц и Павел Климкин в ходе визита Курца в Мариуполь, январь 2017. Фото: Twitter пресс-центра МИД Украины
Себастиан Курц и Павел Климкин в ходе визита Курца в Мариуполь, январь 2017. Фото: Twitter пресс-центра МИД Украины

Действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц выразил обеспокоенность из-за нынешней ситуации на Донбассе и призвал стороны к полному соблюдению Минских договоренностей. Об этом он написал в своем Twitter.

"Обеспокоен нарушениями режима прекращения огня в выходные дни в Восточной Украине. Стороны должны в полной мере соблюдать режим прекращения огня в соответствии с Минскими соглашениями", – написал Курц.

Напомним, за минувшие сутки в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.

Также стало известно, воскресный бой за авдеевскую промзону продолжался непрерывно в течение 19 часов. Как заявили в Минобороны Украины, противником было выпущено несколько сотен снарядов и мин.
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"Сегодня"

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