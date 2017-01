Председатель ОБСЕ отреагировал на обострение ситуации на Донбассе

Действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц выразил обеспокоенность из-за нынешней ситуации на Донбассе и призвал стороны к полному соблюдению Минских договоренностей. Об этом он написал в своем Twitter.

"Обеспокоен нарушениями режима прекращения огня в выходные дни в Восточной Украине. Стороны должны в полной мере соблюдать режим прекращения огня в соответствии с Минскими соглашениями", – написал Курц.

Concern about weekend ceasefire violations in Eastern #Ukraine; sides need to fully adhere to ceasefire in accordance with #Minsk Agreement!