Председатель ОБСЕ отреагировал на обострение ситуации на Донбассе

Глава МИД Австрии Курц выступил с призывом к сторонам конфликта, призвав к соблюдению Минских соглашений

Действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц выразил обеспокоенность из-за нынешней ситуации на Донбассе и призвал стороны к полному соблюдению Минских договоренностей. Об этом он написал в своем Twitter.

"Обеспокоен нарушениями режима прекращения огня в выходные дни в Восточной Украине. Стороны должны в полной мере соблюдать режим прекращения огня в соответствии с Минскими соглашениями", – написал Курц.

Concern about weekend ceasefire violations in Eastern #Ukraine; sides need to fully adhere to ceasefire in accordance with #Minsk Agreement! — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 30 січня 2017 р.

Напомним, за минувшие сутки в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.

Также стало известно, воскресный бой за авдеевскую промзону продолжался непрерывно в течение 19 часов. Как заявили в Минобороны Украины, противником было выпущено несколько сотен снарядов и мин.