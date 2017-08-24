Представитель ОБСЕ посетил Макеевскую колонию, которую контролируют боевики

Вместе с тем, Тони Фриш не смог посетить другие тюрьмы на оккупированных пророссийскими боевиками территориях

Представитель ОБСЕ Тони Фриш посетил Макеевскую колонию, которая находится на не подконтрольной Киеву территории.

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Заслушали информацию координатора ОБСЕ Фриша, который на днях посетил Макеевскую колонию, где содержат наших военных – заложников, он смог встретиться с несколькими ребятами и увидеть условия их содержания", – отметила Геращенко.

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При этом, Тони Фриш не смог посетить другие тюрьмы на оккупированных пророссийскими боевиками территориях.

"Мы настаиваем, чтобы в ближайшее время Фриш также посетил тюрьмы на оккупированной Луганщине, а также тех заложников, которые находятся в иных, кроме Макеевской, кутузках. Тем более, что все эти тюрьмы остаются закрытыми для всех других международных гуманитарных и наблюдательных миссий, в том числе и МККК. Также Фриш посетил несколько украинских тюрем", – говорится в сообщении.

Ранее специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что ТКГ не удалось серьезно продвинуться в обсуждении вопроса обмена удерживаемых в связи с конфликтом в Украине.