Представитель ОБСЕ посетил Макеевскую колонию, которую контролируют боевики

Сегодня, 02:06

Вместе с тем, Тони Фриш не смог посетить другие тюрьмы на оккупированных пророссийскими боевиками территориях

 

Представитель ОБСЕ посетил Макеевскую колонию, фото штаба АТО/Facebook
Представитель ОБСЕ посетил Макеевскую колонию, фото штаба АТО/Facebook

Представитель ОБСЕ Тони Фриш посетил Макеевскую колонию, которая находится на не подконтрольной Киеву территории.

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Заслушали информацию координатора ОБСЕ Фриша, который на днях посетил Макеевскую колонию, где содержат наших военных – заложников, он смог встретиться с несколькими ребятами и увидеть условия их содержания", – отметила Геращенко.

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При этом, Тони Фриш не смог посетить другие тюрьмы на оккупированных пророссийскими боевиками территориях.

"Мы настаиваем, чтобы в ближайшее время Фриш также посетил тюрьмы на оккупированной Луганщине, а также тех заложников, которые находятся в иных, кроме Макеевской, кутузках. Тем более, что все эти тюрьмы остаются закрытыми для всех других международных гуманитарных и наблюдательных миссий, в том числе и МККК. Также Фриш посетил несколько украинских тюрем", – говорится в сообщении.

Ранее специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что ТКГ не удалось серьезно продвинуться в обсуждении вопроса обмена удерживаемых в связи с конфликтом в Украине.
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Источник:

"Сегодня"

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