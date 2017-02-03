Представители партии "Народный Фронт" привезли гуманитарный груз в Авдеевку (видео)

По словам Тетерука, украинская армия делает все для того, чтобы сдерживать врага

Одеяла, паяльники и бензопилы привезли в Авдеевку представители партии "Народный Фронт". Дизельные генераторы передали также пункту скорой помощи, водоканалу и армейцам, которые находятся на "нулевой позиции".

"Члены политической силы Народный фронт собрали гуманитарный груз для того, чтобы помочь местным жителям перенести эти потрясения. Отдельно хотел бы сказать о том, что надо поддерживать нашу украинскую армию. Она делает все для того, чтобы сдерживать врага", – сказал народный депутат, заместитель главы фракции "Народный фронт".