Представители России сорвали скайп-конференцию контактной группы по Авдеевке – источник

Представители РФ в одностороннем порядке отказались от участия в скайп-конференции Трехсторонней контактной группы

Представители Российской Федерации сорвали скайп-конференцию Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, созванной по инициативе украинской стороны из-за обострения ситуации в Авдеевке. Об этом сообщил источник, близкий к переговорному процессу.

"Представители России сорвали сегодня скайп-конференцию, созванную по инициативе украинской стороны в связи с не выполнением договоренности о прекращении огня в районе Авдеевки", – рассказал источник.

По его словам, изначально российская сторона подтвердила готовность к таким переговорам, однако позже сослалась на их нецелесообразность.

В результате, отметил источник, "Украина и ОБСЕ приняли участие, а российская сторона – нет".

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко дал поручение сегодня, 31 января, организовать переговоры ТКГ в связи с обострением ситуации вокруг Авдеевки.

Как сообщалось, с 29 января в районе данного города не утихают бои, боевики обстреливают позиции сил ВСУ дома мирных жителей из артиллерии, а в самом городе из-за обстрелов со стороны боевиков нет света и заканчивается тепло.