Препараты для лечения от штаба Рината Ахметова получили более трех тысяч детей (видео)
События на ТК Украина
Штаб постоянно помогает людям, которые обращаются за помощью
Удочерила, чтобы спасти. Татьяна Бирюшова из Амвросиевки десять лет воспитывает приемного ребенка. Дашу бросили в роддоме из-за врожденных патологий. В новой семье болезни удалось победить, но девочке опять понадобилось срочное лечение, без него – она может стать инвалидом.
10-летняя Даша ни на минуту не отпускает мамину руку. Так она ощущает себя в безопасности.
"Ей надо, чтобы перед сном рука была ее, чтоб я ее держала, гладила", – говорит Татьяна Бирюшова, мать Даши.
С рождения девочка пережила много испытаний. В роддоме от нее отказались родители. Причина – врожденная патология руки, опухоли.
У девочки сросшиеся пальчики и на голове у нее две гиангиомы.
Узнав о брошенном ребенке, Татьяна захотела ему помочь. Пошла до конца, несмотря на предательство мужа.
"Папа наш испугался трудностей, когда мы брали Дашу и поставил перед выбором – я или ребенок, я осталась одна с тремя детками на тот момент", – продолжила Татьяна.
Все время женщина проводила в больницах. Даша перенесла несколько операций. Вопреки неутешительным прогнозам сросшиеся пальчики на правой руке успешно разделили. Казалось бы, несбыточная мечта стала реальностью.
Девочка поступила в музыкальную школу и уже выучила несколько партий. Но недавно ее сразил очередной недуг – реактивный артрит.
"Сделали узи коленок и сказали – начала скапливаться жидкость в коленочках, вот она ступнет на ступенечку и плачет – бабушка, я не могу дальше идти. Мы и школу пропускали, потому что мы не могли дойти до школы", – сказала Людмила Репях, бабушка Даши.
Для лечения необходимы дорогостоящие препараты. Иначе девочка сядет в инвалидную коляску. Ради ее спасения приемная мать готова отдать последнее. Но, и этого, увы, не хватит.
"Я осталась без работы, я работала на таможне в страховой компании", – отметила Татьяна.
С последней надеждой на помощь семья обратилась к своему земляку. Ведь поддержку Ринат Ахметов оказывал еще задолго до начала войны.
"Ахметов никого не забыл и никому не дал голодать, вот честно это не только мое мнение. Женщины, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью тоже говорили", – сказала Людмила Репях, бабушка Даши.
Даша получила медикаменты в рамках направления "Адресная помощь". За два с половиной года медикаменты на лечение и проведение операций получили более трех тысяч детей из Донецкой и Луганской областей.
"Лекарства, которые мы не в состоянии были приобрести ребенку, без которых у нас было бы ухудшение. И благодарны очень-очень", – добавила Татьяна.
Съехать с горки Даша пока не может. Но благодаря своевременной помощи чувствует себя намного лучше. С каждым днем боль в ногах слабеет, а вера в лучшее крепнет.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Вы сейчас просматриваете новость "Препараты для лечения от штаба Рината Ахметова получили более трех тысяч детей (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии