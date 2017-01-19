Препараты для лечения от штаба Рината Ахметова получили более трех тысяч детей (видео)

Удочерила, чтобы спасти. Татьяна Бирюшова из Амвросиевки десять лет воспитывает приемного ребенка. Дашу бросили в роддоме из-за врожденных патологий. В новой семье болезни удалось победить, но девочке опять понадобилось срочное лечение, без него – она может стать инвалидом.

10-летняя Даша ни на минуту не отпускает мамину руку. Так она ощущает себя в безопасности.

"Ей надо, чтобы перед сном рука была ее, чтоб я ее держала, гладила", – говорит Татьяна Бирюшова, мать Даши.

С рождения девочка пережила много испытаний. В роддоме от нее отказались родители. Причина – врожденная патология руки, опухоли.

У девочки сросшиеся пальчики и на голове у нее две гиангиомы.

Узнав о брошенном ребенке, Татьяна захотела ему помочь. Пошла до конца, несмотря на предательство мужа.

"Папа наш испугался трудностей, когда мы брали Дашу и поставил перед выбором – я или ребенок, я осталась одна с тремя детками на тот момент", – продолжила Татьяна.

Все время женщина проводила в больницах. Даша перенесла несколько операций. Вопреки неутешительным прогнозам сросшиеся пальчики на правой руке успешно разделили. Казалось бы, несбыточная мечта стала реальностью.

Девочка поступила в музыкальную школу и уже выучила несколько партий. Но недавно ее сразил очередной недуг – реактивный артрит.

"Сделали узи коленок и сказали – начала скапливаться жидкость в коленочках, вот она ступнет на ступенечку и плачет – бабушка, я не могу дальше идти. Мы и школу пропускали, потому что мы не могли дойти до школы", – сказала Людмила Репях, бабушка Даши.

Для лечения необходимы дорогостоящие препараты. Иначе девочка сядет в инвалидную коляску. Ради ее спасения приемная мать готова отдать последнее. Но, и этого, увы, не хватит.

"Я осталась без работы, я работала на таможне в страховой компании", – отметила Татьяна.

С последней надеждой на помощь семья обратилась к своему земляку. Ведь поддержку Ринат Ахметов оказывал еще задолго до начала войны.

"Ахметов никого не забыл и никому не дал голодать, вот честно это не только мое мнение. Женщины, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью тоже говорили", – сказала Людмила Репях, бабушка Даши.

Даша получила медикаменты в рамках направления "Адресная помощь". За два с половиной года медикаменты на лечение и проведение операций получили более трех тысяч детей из Донецкой и Луганской областей.

"Лекарства, которые мы не в состоянии были приобрести ребенку, без которых у нас было бы ухудшение. И благодарны очень-очень", – добавила Татьяна.

Съехать с горки Даша пока не может. Но благодаря своевременной помощи чувствует себя намного лучше. С каждым днем боль в ногах слабеет, а вера в лучшее крепнет.

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