Президент Словакии прокомментировал ситуацию в Авдеевке

Сегодня, 15:51

Порошенко поблагодарил Киску за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Порошенко и Киска. Фото: Администрация президента
Порошенко и Киска. Фото: Администрация президента

Президент Словакии Андрей Киска в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко заявил о поддержке Украины и высказался за немедленное прекращение огня. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Стороны обменялись мнениями по важным вопросам повестки дня двусторонних отношений и международного сотрудничества. Глава государства поблагодарил словацкого лидера за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Российские боевики обстреливают Авдеевку, не давая возможности восстановить электроснабжение. Мир должен быть более активным в давлении на Россию, чтобы прекратить огонь", – сказал Петр Порошенко. Он подчеркнул важность соблюдения режима санкций ЕС против России до полного выполнения обязательств в рамках Минского процесса.

Ранее президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что обострение ситуации в Авдеевке снова напомнило о продолжающихся вызовах, которые несет агрессия России на востоке Украины.
Словакия, Донбасс, Порошенко, киска, авдеевка
Все новости по теме Авдеевка.

Вы сейчас просматриваете новость "Президент Словакии прокомментировал ситуацию в Авдеевке". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: AFP

Под Авдеевку прибыла группа российского телеканала Life.ru для пропаганды – разведка

Сегодня, 15:12

Российский телеканал сопровождает группа специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации, заявляют в разведке

Донбасс

Харьковская область отправила гуманитарную помощь в Авдеевку. Фото: facebook.com/Bogdan Taranin

Харьковская область отправила гуманитарную помощь в Авдеевку

Сегодня, 14:55

В город отправлены более 20 тонн продуктов и еще столько же топлива

Донбасс

Российские боевики. Фото: Facebook

В Минобороны пояснили, чего боевики добиваются в Авдеевке

Сегодня, 14:50

Для пророссийских боевиков Авдеевка является стратегическим важным объектом, сказал спикер Минобороны

Происшествия и криминал

Фото: AFP

Винница приняла 16 раненых бойцов с Донбасса

Сегодня, 14:46

Один из военнослужащих находится в реанимации, раненым помогают волонтеры 

Донбасс

Дональд Туск. Фото: gazeta.lviv.ua

События в Авдеевке напомнили об агрессии России на Донбассе - Туск

Сегодня, 14:24

По его словам, нарушения перемирия, которые имеют место в последние дни, продемонстрировали новый уровень интенсивности и жестокости

Одесса

Одесса протянула руку помощи детям Авдеевки. Фото: AFP

В Одессе готовы принять до 200 детей из Авдеевки

Сегодня, 14:05

Ребят хотят разместить в спортивно-оздоровительном лагере "Виктория"

Донбасс

Фото: AFP

Украинские военные понесли серьезные потери

Сегодня, 13:54

Двое бойцов погибли, еще 20 украинских военных получили ранения и травмы

Донбасс

Российско-гибридные войска обстреляли собственные передовые позиции, сообщает украинская разведка. Фото: архив

Российские военные стреляют по передовым позициям боевиков - разведка

Сегодня, 13:51

В районе Авдеевской промзоны и Саханки артиллерия российско-гибридных войск накрыла свои передовые позиции, есть убитые и раненые

Харьков

Авдеевка нуждается в помощи. Фото: AFP

Из Харькова отправили в Авдеевку 20 тонн гуманитарной помощи

Сегодня, 12:53

В Донецкую область отправилась автоколонна из четырех машин и бензовоза

Донбасс

Фото: akhz.metinvestholding.com

Боевики обстреляли ремонтную бригаду в Авдеевке

Сегодня, 12:25

Продолжать обследование мест обрыва линии электропередачи у бригады нет возможности, ремонтники возвращаются обратно

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования