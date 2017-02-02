Президент Словакии прокомментировал ситуацию в Авдеевке

Президент Словакии Андрей Киска в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко заявил о поддержке Украины и высказался за немедленное прекращение огня. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Стороны обменялись мнениями по важным вопросам повестки дня двусторонних отношений и международного сотрудничества. Глава государства поблагодарил словацкого лидера за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Российские боевики обстреливают Авдеевку, не давая возможности восстановить электроснабжение. Мир должен быть более активным в давлении на Россию, чтобы прекратить огонь", – сказал Петр Порошенко. Он подчеркнул важность соблюдения режима санкций ЕС против России до полного выполнения обязательств в рамках Минского процесса.

Ранее президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что обострение ситуации в Авдеевке снова напомнило о продолжающихся вызовах, которые несет агрессия России на востоке Украины.